Lewandowski al Barcellona è ufficiale. Bayern, via libera per De Ligt

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Dopo le voci di mercato insistenti è arrivato il comunicato ufficiale del Bayern Monaco: Robert Lewandowski passa al Barcellona . Questa la nota del club tedesco: "L'FC Bayern ha raggiunto un accordo verbale con l'FC Barcelona sul trasferimento di Robert Lewandowski. Il presidente del club Herbert Hainer. 'È positivo per entrambe le squadre che abbiamo chiarezza. Robert si è guadagnato il nostro apprezzamento, ha vinto tutto con noi. Gli siamo incredibilmente grati'. E' dunque fatta, Lewandowski vestirà la maglia azulgrana nella prossima stagione. L'operazione per la cessione attaccante polacco darà ai campioni di Germania la possibilità di operare sul mercato: l'attenzione è pronta a spostarsi tutta su De Ligt con i dirigenti bavaresi che ora possono preparare l'assalto al difensore bianconero.

Lewandowski al Barcellona: il comunicato

Nel comunicato dell'ufficialità del passaggio di Lewandowski al Barcellona appaiono le parole del CEO del club tedesco Oliver Kahn che ha dichiarato: "Abbiamo concordato di lasciare Robert Lewandowski. Abbiamo un accordo verbale con l'FC Barcelona, ??il contratto è ancora in sospeso. Sappiamo molto bene per cosa dobbiamo ringraziare Robert, ma anche altri grandi giocatori hanno lasciato il Bayern in passato, e anche dopo, il mondo del Bayern non è andato in pezzi, anzi, spesso è continuato con ancora più successo". E del dirigente Hasan Salihamidzic che ha aggiunto: "Robert Lewandowski ha fatto grandi cose per il Bayern. Abbiamo parlato a lungo con il Barcellona e abbiamo chiarito i dettagli. Stamattina ci ha detto addio. Dopo il nostro viaggio negli Stati Uniti, se vorrà tornare ancora una volta, prenderemo un caffè insieme. Gli auguriamo ogni successo nel suo nuovo club".