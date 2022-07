Calciomercato Serie C, Rimini: a centrocampo arriva Pasa

RIMINI - Tramite il proprio sito web, il Rimini ha annunciato "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Simone Pasa. Il centrocampista classe 1994, che arriva dal Pordenone a titolo definitivo, in carriera ha collezionato in campionato 52 presenze in sere C, 129 in Serie B e 4 in Serie A. Dopo le giovanili all’Inter impreziosite con l’esordio in Serie A (4 presenze) il nuovo centrocampista biancorosso è sceso in campo in Serie B con le maglie di Varese e Padova, poi due anni in Serie C con Prato e Pordenone, quindi le ultime sei stagioni in Serie B con Cittadella e Pordenone. Simone Pasa ha sottoscritto con il Rimini Football Club un contratto sino al 30 giugno 2024".