CESENA - Affare in uscita perfezionato dal Cesena. Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito, il Cesena annuncia "di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Mattia Bortolussi al Novara FC. Arrivato in bianconero nel 2020, in due stagioni con il Cavalluccio l’attaccante marchigiano classe ‘96 ha disputato 80 gare mettendo a segno 28 reti". Per Bortolussi si tratta di un ritorno al club piemontese, dopo l'esperienza vissuta al Novara nella stagione 2019/2020.