Calciomercato Ternana, per Bogdan dalla Salernitana siamo ai dettagli

TERNI - Il Lecce ha messo gli occhi su Anthony Partipilo e la Ternana potrebbe rispondere chiedendo ai salentini Francesco Di Mariano, esterno d’attacco che colmerebbe l’eventuale vuoto lasciato dalla partenza di Partipilo. Il ds Leone continua a lavorare in uscita: Alexis Ferrante è a un passo dal Cesena, Aniello Salzano piace al Cittadella ma è vicino a dire di sì al Foggia, dove dovrebbe finire anche Diego Peralta. Per il ritorno di Luka Bogdan dalla Salernitana manca qualche dettaglio, ma l’operazione si dovrebbe fare nell’arco di qualche giorno. Sondaggio con l’Inter per Giovanni Fabbian.