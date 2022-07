Calciomercato Serie B, Reggina: arriva l'ex Salernitana Obi

REGGINA - Importante innesto a centrocampo per la Reggina di Pippo Inzaghi. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club amaranto annuncia "di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Obi. Il centrocampista, classe 1991, si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base biennale". Il centrocampista nigeriano ex Inter era rimasto svincolato dopo l'ultima stagione passata alla Salernitana con cui ha collezionato 23 presenze totali.