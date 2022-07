Calciomercato Serie C, Pescara: dal Chisola ecco Germinario

PESCARA - Dopo gli arrivi di Gyabuaa e Cuppone prosegue la campagna di rafforzamento del Pescara in vista della prossima stagione sportiva. Per il centrocampo ecco un nuovo innesto giovane e di qualità per il Delfino. Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il club biancazzurro ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Sportiva Chisola Calcio, per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2002 Gianluca GERMINARIO".