"Dani Alves riparte dal Messico: sì all'offerta del Pumas"

"Dani Alves, visite mediche con il Pumas"

A riportare la notizia è Karla Uz, giornalista di 'Diario Record Mexico', secondo la quale Dani Alves si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche con il Pumas, per poi apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ad una delle formazioni messicane più forti e blasonate, con la quale il brasiliano cercherà di allungare il proprio lunghissimo palmares. Secondo Record, Alves andrà a firmare un accordo da 100.000 dollari a partita: alla fine del campionato messicano mancano una decina di partite, a cui se ne potrebbero aggiungere altre sei in caso di qualificazione alla fase finale. Il Pumas sarà tra l'altro l'avversario proprio del Barcellona nel Trofeo Gamper in programma al Camp Nou il prossimo 7 agosto.