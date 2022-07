Calciomercato Serie B, Cagliari: forcing per Lapadula

CAGLIARI - Fabio Liverani ha scelto il suo attaccante preferito. Gianluca Lapadula è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore del Cagliari. Il club rossoblù non molla la presa per l'attaccante italo-peruviano anche se la trattativa non appare semplice. Gli ostacoli, infatti, sono la durata del contratto e lo stipendio del giocatore del Benevento. Con i sanniti l'accordo c'è, ma Lapadula dovrebbe un pò rivedere le cifre del suo stipendio. Attualmente l'ex Pescara e Milan guadagna 1,7 milioni di euro a stagione. L'attaccante non vorrebbe abbassare il suo livello d'ingaggio e chiederebbe anche un triennale. A queste condizioni il Cagliari direbbe no, per cui si lavora per proporre a Lapudula un contratto di due anni a cifre più basse (oppure tre anni con stipendi di due mesi spalmati su 36 mesi). Il Cagliari comunque segue anche altre piste se non dovesse concretizzarsi l'arrivo di Lapadula. Occhi su Lasagna, Cissè, Reese e Puscas.