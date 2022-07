Serie B, Palermo: Elia-Cortinovis nomi caldi, vicino Pierozzi

PALERMO - Linea verde per il mercato rosanero. Il Palermo punta deciso su giovani promettenti e di talento per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione in Serie B. Salvatore Elia e Alessandro Cortinovis rimangono nomi d'attualità per i siciliani. Il primo, esterno d'attacco classe '99 reduce da una stagione al Benevento, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e contriscatto dall'Atalanta. Elia domani rientrerà a Palermo con i nuovi compagni per completare l'iter propedeutico al tesseramento. Sempre dal club bergamasco potrebbe arrivare Cortinovis, centrocampista offensivo classe 2001 in prestito alla Reggina nell'ultima stagione. L'inserimento deciso dell'Hellas Verona ha complicato i piani del ds rosanero Castagnini ma la partita rimane aperta. Ottimismo per Edoardo Pierozzi, terzino destro classe 2001 della Fiorentina vicino al prestito ai rosanero. Con l'eventuale entrata del duo Elia-Cortinovis, a fare le valigie potrebbero essere Felici e Luperini.