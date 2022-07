Ufficiale, Dani Alves riparte dal Messico: giocherà nel Pumas

Dani Alves al Pumas

L'annuncio è stato dato direttamente dalla società di Città del Messico, che il destino farà giocare proprio contro il Barcellona il prossimo 7 agosto per il Trofeo Gamper che si disputerà al Camp Nou. Chissà che non possa essere l'occasione per il debutto con la nuova maglia di Dani Alves.