Calciomercato Serie C, Siena: dalla Cremonese ecco Collodel

SIENA - Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Siena comunica "l’acquisto del calciatore Riccardo Collodel. Il centrocampista di Borgomanero, classe 1998, arriva a titolo definitivo dalla Cremonese ed ha sottoscritto un contratto pluriennale. Nell’ultima stagione è sceso in campo in 19 partite con la maglia della Lucchese segnando 4 gol. Vanta oltre cento presenze in serie C. Collodel è già stato sottoposto a visite mediche e questa mattina ha svolto il suo primo allenamento con il gruppo nel ritiro di Orvieto".