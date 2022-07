Serie C, Pontedera: ecco Petrovic in prestito dal Pordenone

"Contento di essere qua"

Ecco le prime parole di Petrovic, nuovo attaccante del Pontedera: "Sono molto contento di essere qua, in una piazza che conosco e che può darmi una mano per crescere ancora come giocatore. Saluto tutti i tifosi e ci vediamo il 27 luglio allo stadio per la presentazione ufficiale. Forza Granata!”.