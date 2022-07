Calciomercato Serie C, Potenza: preso Gyamfi dal Benevento

POTENZA - Nuovo rinforzo per la difesa del Potenza. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club lucano annuncia "di aver acquisito le prestazioni (contratto fino al 30 giugno 2024) di Bright Gyamfi, terzino destro-difensore centrale, nell'ultima stagione in forza al Benevento (serie B). Nato ad Accra (Ghana) il 20 gennaio 1996, il calciatore è maturato nelle giovanili dell'Inter con cui ha ottenuto la vittoria della Coppa Italia Primavera e del Torneo internazionale di Viareggio. L'arrivo nel professionismo con la maglia del Benevento, dove ha vissuto il salto di categoria ottenendo rispettivamente 40 presenze in serie B e nove in serie A. In cadetteria altra esperienza nella Reggiana (25 presenze)".