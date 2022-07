Calciomercato Serie C, Monterosi: acquistati Giordani e Burgio

MONTEROSI - Doppia entrata in casa Monterosi. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club laziale annuncia "di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Pietro Giordani e del centrocampista Riccardo Burgio. Giordani, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili dell’Ancona, sua città di origine, per poi passare al Frosinone fino alla Primavera della Fiorentina. Burgio, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, per poi passare all’Atalanta. Ha vestito le maglie anche di Avellino, Renate, Piacenza e ACR Messina".