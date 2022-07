Atletico Madrid, dall'Udinese in arrivo Nahuel Molina

MADRID (Spagna) - Manca solo l'ufficialità per sancore il trasferimento di Nahuel Molina all'Atletico Madrid di Simeone. Le parti hanno limato gli ultimi dettagli della trattativa che vedrebbe i Colchoneros pagare una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro più 6 di bonus e anche cartellino di Nehuen Perez (valutato 10 milioni). Molina firmerà un contratto che lo legherà per 5 anni al club spagnolo. L'argentino ha giocato le ultime 2 stagioni all'Udinese registrando 68 presenze , 10 gol e 10 assist.