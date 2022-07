Scelta clamorosa della Liga, chiesto l'annullamento del rinnovo di Mbappé con il Psg!

MADRID (Spagna) - La battaglia tra Real Madrid e Paris Saint-Germain non è ancora cessata. Stando all’Afp, la Liga ha chiesto la risoluzione del contratto di Kylian Mbappé con il club parigino davanti al tribunale amministrativo di Parigi. Oltre a questa richiesta La Liga rivendica anche la cancellazione dell’approvazione dei conti del club da parte del Dncg (l’organo che vigila sulle finanze dei club di Ligue 1). Al momento entrambe le proposte sono state repsiste per mancanza di urgenza e saranno esaminate nel merito in un periodo più lungo.