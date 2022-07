Calciomercato Serie C, Cesena: Bumbu firma un biennale

CESENA - Rinforzo a centrocampo per il Cesena di Toscano. Il club bianconero, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "di aver perfezionato l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Jonathan Bumbu. Il centrocampista centrale nato in Francia (a Mantes-la-Jolie) l’11 febbraio 1999 al termine della scorsa stagione si era svincolato dal club sloveno del Radomlje, dove aveva collezionato 19 presenze tra campionato di prima divisione e coppa nazionale. In precedenza aveva militato per tre stagioni nella squadra B del Lille, nell’Amiens e nel Boulogne. Bumbu si è legato al Cesena FC con un contratto fino al 30 giugno 2024".