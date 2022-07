Lione, altro acquisto: ufficiale l’arrivo di Tagliafico

LIONE - (FRANCIA) - Il Lione ha acquistato dall’Ajax il terzino Nicolas Tagliafico. Il difensore argentino ha firmato con il club transalpino un contratto triennale che scadrà il 30 giugno 2025. Il cartellino del difensore argentino è costato 4.2 milioni di euro. Dopo l’ottavo posto conquistato nella scorsa stagione, il Lione cerca un immediato rilancio in Ligue1.

Un mercato virtuoso

Il mercato del club rossoblù è stato piuttosto virtuoso: oltre a Tagliafico, i dirigenti hanno investito sul cartellino del mediano Johann Lepenant, pagandolo la stessa cifra investita per acquistare l’ex terzino dell’Ajax. Il resto del mercato è stato portato avanti con tesseramenti a parametro zero, come quello dell’attaccante francese Alexandre Lacazette, quello del centrale Corentin Tolisso e del portiere Rémy Riou, tutti ingaggiati dopo la scadenza contrattuale con i rispettivi club di appartenenza.