GIUGLIANO - Rinforzo d'esperienza per l'attacco del Giugliano. Il club campano, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, annuncia "di aver trovato un accordo a titolo definitivo per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Federico Piovaccari, l’attaccante ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo". Il 37enne centravanti di Gallarate, cresciuto nell'Inter, recentemente ha vestito le maglie di Paganese e Messina in Serie C.