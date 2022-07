Calciomercato Serie C, Carrarese: dall'Avellino arriva Plescia

CARRARESE - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Carrarese annuncia "la definizione della trattativa che sancisce il passaggio in azzurro del calciatore Vincenzo Plescia dalla società U. S. Avellino 1919 . Il titolo del trasferimento è temporaneo con facoltà di esercizio , in favore di Carrarese Calcio 1908 , di un diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore e diritto di contro-riscatto da parte irpina. Il classe '98 nativo di Palermo si forma nel settore giovanile rosa-nero ed abbraccia il professionismo in piazze come Renate ,Gubbio e Vibonese con cui realizza ben undici goal in ventitre presenze. Le presenza totali in serie C sono 112 con diciannove goal all'attivo. Le caratteristiche principali del centravanti siciliano sono la fisicità con ben 189 centimetri di altezza, astuzia nella finalizzazione e generosità al servizio della squadra".