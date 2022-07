Manchester United, rebus Cristiano Ronaldo

Questa mattina, in Australia, il Manchester United giocherà la sua ultima amichevole prima del ritorno in Inghilterra. Poi, dopo il match di Perth contro l’Aston Villa, i Red Devils faranno le valigie per Carrington. Se troveranno Cristiano Ronaldo, non è dato saperlo, visto che lo stesso Ten Hag non ne ha la minima idea: «La situazione è la stessa di una settimana fa - ha detto l’allenatore dello United - Non sono preoccupato, ma mi concentro sui giocatori che ho a disposizione. Non vedo l’ora che Cristiano torni, poi penseremo a come integrarlo».E le possibilità che CR7 si faccia vivo sono alte, visto che di pretendenti, al momento, non se ne vedono l’ombra: il Bayern Monaco ha negato in più occasioni di essere interessato, anche se qualcuno ha visto un indizio nel fatto che ben 9 giocatori della squadra di Nagelsmann, nelle ultime settimane, abbiano cominciato a seguire Ronaldo su Instagram. Il Chelsea sembrava la destinazione più probabile, vista la disponibilità economica, ma la nuova dirigenza dei Blues s’è scontrata con il no, secco, dell'allenatore Tuchel. L’Atletico Madrid c’ha fatto un pensierino, ma prima deve vendere per poter liberarsi di stipendi che permettano al club di supportare l'ingaggio del portoghese. Ronaldo, tramite il suo agente Jorge Mendes, ha fatto sapere a denti stretti che sarebbe disponibile a ridursi lo stipendio del 30% pur di giocare in Champions: ciò significa che dai 30 milioni netti a stagione che guadagna allo United passerebbe anche a 21.