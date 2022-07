Neymar non ha dubbi sul futuro: "Voglio restare al Psg"

SAITAMA (Giappone) - "Finora la società non mi ha detto nulla ma io voglio restare qui". Dalla zona mista di Saitama, dopo il successo contro gli Urawa Red Diamonds, Neymar ha ribadito l'intenzione di continuare a giocare con il Paris Saint-Germain, sebbene da settimane circolino rumors sul suo conto, secondo i quali il club parigino vorrebbe scaricarlo. Neymar ha ricordato di avere ancora un lungo contratto, in scadenza nel 2027, e si è lasciato scivolare addosso le critiche: "La verità è che non ho niente da dimostrare a nessuno. Le persone mi conoscono, sanno come sono e come gioco. Non ho niente da dimostrare. Amo giocare a calcio, mi rende felice".