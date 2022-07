"Atletico Madrid, lavori in corso per Ronaldo: Griezmann può dire addio"

A piccoli passi, ma Cristiano Ronaldo si avvicina all’ Atletico Madrid per quello che, come accaduto un anno fa quando il portoghese passò a fine mercato dalla Juventus al Manchester United, sarebbe l’affare dell’estate, ancora più clamoroso vista l’eventuale destinazione del numero 7 più famoso del mondo.

La trattativa deve ancora partire, ma secondo quanto riportato dalla stampa internazionale ciascuna delle due parti sta facendo la propria parte per renderla possibile. Ronaldo limando qualcosa a livello di ingaggio, l’Atletico prima non chiudendo subito la porta al clamoroso acquisto, a differenza di quanto fatto da Bayern Monaco, Chelsea e Psg, e poi cercando di fare spazio nella rosa e di far quadrare i conti.

"Griezmann verso l'addio all'Atletico"

Secondo quanto riportato dal 'Times', infatti, i Colchoneros avrebbero individuato in Antoine Griezmann la pedina da sacrificare sia a livello numerico in attacco, sia dal punto di vista economico-finanziario: la partenza del francese, sotto contratto con l’Atletico fino al 2023 per circa 20 milioni netti, potrebbe infatti rendere possibile l’arrivo di Ronaldo, che dal canto proprio è pronto ad abbassarsi lo stipendio del 30%.

Cristiano Ronaldo e il chiodo fisso chiamato Champions League

Il problema, però, è che per Griezmann latitano le pretendenti: il Paris Saint-Germain ha già fatto sapere di non essere interessato al campione del mondo 2018 ed anche la Juventus non sarebbe solleticata dalla possibilità di inserire in rosa 'Le Petit Diable', il cui rendimento dopo il ritorno all’Atletico è stato inferiore alle aspettative dopo il deludente biennio al Barcellona. Ciò che si sa è che Simeone sarebbe intrigato dalla possibilità di lavorare con Ronaldo e che lo stesso Cristiano avrebbe apprezzato i messaggi di stima arrivati dal tecnico argentino. Il portoghese è deciso a giocare la Champions League anche nella prossima stagione e sembra disposto quasi a tutto per farlo. L’intreccio, però, è al momento di difficile soluzione.