Calciomercato Bari: tornano Folorunsho e Bellomo, idea Gytkjaer

BARI - Movimenti in entrata per il Bari di Michele Mignani. Tornano in Puglia il centrocampista Michael Folorunsho, in prestito dal Napoli con diritto di riscatto, e il talentuoso Nicola Bellomo, con Lorenzo Lollo che fa il viaggio inverso approdando alla Reggina di Pippo Inzaghi. Ora gli sforzi del ds Ciro Polito verranno concentrati sulla prima punta. Piace molto il nome di Christian Gytkjaer del Monza (a segno ieri con una doppietta al Renate in amichevole). Da registrare però l'intenzione del club brianzolo di non privarsi del vichingo. Intanto, per quanto riguarda le uscita in casa Bari, la punta Simone Simeri si trasferisce al Monopoli con aiuto economico dei biancorossi. Al Montevarchi va in prestito il giovane difensore Moussa Mane. Si tratta col Cerignola per Paponi. In stand-by i contatti con il Padova per il terzino Belli.