West Ham, che gaffe! Annuncia Scamacca, ma sbaglia il cognome

LONDRA - Gianluca Scamacca è un nuovo attaccante del West Ham. "Sono davvero felice di essere qui", ha ammesso sorridendo il 23enne, che ha scelto la maglia numero 7. "La Premier League è sempre stata il mio sogno e adesso è realtà. L’ho aspettata a lungo". Scamacca ha firmato un contratto di 5 anni da 2,5 milioni di euro a stagione con opzione del club per un sesto anno. Il West Ham lo ha pagato 36 milioni di euro più 6 di bonus: l’attaccante è diventanto così il terzo acquisto più costoso nella storia degli Hammers. Questo, però, non ha impedito al club londinese di commettere una piccola gaffe, figlia probabilmente di un refuso grammaticale: nel video di presentazione del giocatore (poi cancellato) il club inglese ha sbagliato il cognome - Scammaca anziché Scamacca - scrivendolo però in modo corretto nelle didascalia di accompagnamento del video.