Calciomercato Cagliari, Lapadula-Liverani: ritrovarsi è bello

CAGLIARI - Gianluca Lapadula, raggiungerà i suoi nuovi compagni direttamente a Strasburgo, dopo aver firmato lunedì notte per il Cagliari, rimandando così il suo arrivo in Sardegna. I rossoblù oggi sono infatti attesi dall’amichevole con il Racing Strasburgo e tra i convocati è incluso anche il nuovo bomber. Tutto è stato così frenetico da non dare il tempo all’italo-peruviano di organizzare il trasferimento nell’Isola e allora ha preferito raggiungere il gruppo impegnato nella prima delle due amichevoli internazionali. Riabbracciare Fabio Liverani gli farà compiere un salto all’indietro ai tempi del Lecce e ripensando a quella avventura, il tecnico lo ha voluto a tutti i costi anche a Cagliari, ha insistito parecchio perché la trattativa non si arenasse e alla fine nonostante i tanti rallentamenti, lunedì poco dopo le 22, è arrivata l’attesa fumata bianca. Tre anni di contratto e tante prospettive interessanti per un attaccante che ha dimostrato in carriera di saper fare i gol, non solo in Italia, ma anche con la nazionale peruviana.