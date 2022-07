Calciomercato Crotone, il colpo è Guido Gomez: ufficiale

CROTONE - Il Crotone piazza il colpo e "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guido Gomez. Attaccante, nato a Vico Equense il 19 maggio 1994, Guido è dotato di un’ottima fisicità e di un gran senso del gol oltre ad essere molto mobile. Formato nel Sassuolo, Gomez ha maturato diversa esperienza in Serie C e nelle ultime 3 stagioni ha indossato la maglia della Triestina realizzando 27 reti. Ora è pronto per dare il suo contributo alla causa rossoblù ed ha firmato un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2025. Benvenuto nella famiglia Crotone, Guido!”.