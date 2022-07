MODENA - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Modena annuncia "di aver ceduto in prestito annuale al Pontedera il difensore Riccardo Baroni. Il presidente Carlo Rivetti, lo staff dirigenziale e tecnico ringraziano Riccardo per l’apporto fornito nella stagione 2021/2022 segnata da 18 presenze totali fra campionato, Coppa Italia e Super Coppa. In bocca al lupo a Riccardo per la sua nuova avventura professionale."