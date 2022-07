Calciomercato Serie C, Crotone: arriva Giron dal Palermo

CROTONE - Un rinforzo per la corsia mancina. Il Crotone, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "di aver acquisito a titolo definitivo dal Palermo Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Giron. Giron, che compirà 28 anni il prossimo 15 settembre, è un terzino sinistro francese: partito dalle giovanili del Clermont, è arrivato in Italia nel Montichiari. Tra le altre, ha vestito le maglie di Juve Stabia, Avellino, Reggiana e lo scorso anno quella del Palermo dove è stato tra i protagonisti della promozione in cadetteria. Dotato di grandi doti aerobiche che gli permettono di agire lungo tutta la fascia ed andare facilmente al cross con assist al bacio per i compagni: tutte qualità che da oggi metterà al servizio degli squali. Il neo calciatore pitagorico ha sottoscritto un contratto triennale alla presenza del direttore generale Raffaele Vrenna."