Suarez firma con il Nacional Montevideo

L'emozione del 'Pistolero'

La spinta della gente è stata decisiva nella scelta dell’attaccante: giovedì scorso - nella partita di campionato contro il Cerrito - quindicimila tifosi avevano indossato una maschera con il volto di Suarez per esternare il loro desiderio di rivederlo con la maglia del Nacional. ”Voglio ringraziarvi per tutte le manifestazioni di grande affetto che avete avuto, per me e la mia famiglia in questi ultimi giorni - ha dichiarato l’attaccante - è stato impressionante, e mi hanno molto emozionato, toccandomi in cuore e avendo un notevole peso nella mia decisione: era impossibile rifiutare questa opportunità di tornare a giocare nel Nacional".