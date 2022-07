Calciomercato Serie B, Parma: pressing su Cambiaghi

PARMA - Alla corte per Nicolò Cambiaghi si aggiunge anche il Parma. Sull'attaccante classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, in prestito al Pordenone nella passata stagione con cui ha messo a segno 7 reti e fornito 5 assist in 37 presenze totali, ci sono anche Empoli e Cremonese. Il giovane nazionale Under 21 sta svolgendo il ritiro con Gian Piero Gasperini ma è destinato a trasferirsi altrove per giocare con continuità. Il Parma si sta muovendo concretamente per battere la concorrenza delle due squadre di Serie A.