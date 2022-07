Serie B, Reggina, ufficiale Cicerelli: vicini Fabbian e Santander

REGGIO CALABRIA - Pippi Inzaghi può contare su un nuovo rinforzo per il reparto offensivo della sua Reggina. In Calabria, infatti, è approdato Emanuele Cicerelli, attaccante esterno che arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Lazio. Con l'ufficialità per quest'ultimo, il club calabrese ora pensa a chiudere per il giovane centrocampista Giovanni Fabbian, campione d'Italia con la Primavera dell'Inter. Sembra molto vicino anche l'arrivo di Federico Santander, 31enne attaccante paraguaiano svincolatosi dal Bologna. "El Ropero" è un precisa richiesta di Inzaghi che lo ha avuto nella sua esperienza al club felsineo nella stagione 2018-2019. Santander avrebbe accettato il biennale proposto dalla Reggina.