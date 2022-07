PONTEDERA - Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il Pontedera comunica "di aver acquisito ufficialmente le prestazioni sportive del giocatore Marco Somma, difensore classe 2002 di proprietà della Sampdoria, con la quale ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Somma arriva in prestito proprio dalla società blucerchiata. In bocca al lupo Marco e benvenuto in famiglia!".