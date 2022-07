Colpo Modena, dal Vicenza c'è De Maio: ufficiale

MODENA - Con una nota sui propri canali societari, il Modena ha annunciato un altro importante arrivo a titolo definitivo: quello del centrale di difesa Sebastien De Maio. "Sebastien De Maio è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. E’ stata completata tutta la procedura riguardante il tesseramento e il calciatore, classe 1985, arriva in prestito annuale dal Vicenza. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena danno il benvenuto a De Maio, che in carriera ha indossato le maglie Udinese, Bologna, Anderlecht, Fiorentina, Genoa, Brescia, Frosinone, Celano e Nancy. Il Modena ha ceduto a titolo definitivo al Vicenza il centrocampista Fabio Scarsella. Il club ringrazia Fabio per la grande stagione giocata con la maglia gialloblù segnata da 37 presenze complessive e 14 reti e gli fa il più caloroso in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancorosso".