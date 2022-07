Calciomercato Reggina, vicino il colpo Majer dal Lecce

REGGIO CALABRIA - La Reggina ha completato la difesa con l’arrivo del terzo portiere. Ufficializzato il ritorno di Tommaso Aglietti, la scorsa stagione in amaranto con scadenza del contratto a fine giugno scorso. Il portiere che ha sottoscritto con la società un contratto pluriennale, sarà accanto ai compagni di reparto Colombi e Ravaglia. Ma la notizia più ghiotta arriva dal ds Taibi che ha raggiunto l’accordo con il Lecce per la cessione di Zan Majer, centrocampista, protagonista della promozione in A dei salentini di Baroni. Il dirigente amaranto sta discutendo con gli agenti dello sloveno i particolari del contratto da sottoscrivere. Majer non sta partecipando alle amichevoli del Lecce. L’accordo sarà a breve ufficializzato.