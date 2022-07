Calciomercato Frosinone, ufficiale: dal Pisa ecco Loria

FROSINONE - Il Frosinone con una nota, "comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Loria. Il portiere classe 1999 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023". Altro rinforzo quindi per la squadra di Fabio Grosso, che punterà ancora una volta a dire la sua in un campionato importante e difficile come il campionato cadetto.