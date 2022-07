PALERMO - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Palermo annuncia "di aver ceduto il difensore Bubacarr Marong all'ASD Gelbison Cilento Vallo della Lucania con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023.

A Bubacarr il miglior in bocca al lupo per la sua nuova avventura da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C.".