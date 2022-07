Calciomercato Serie C, Latina: dall'Inter arriva Cortinovis

LATINA - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Latina annuncia "l’acquisizione a titolo definitivo dall’Inter del difensore Fabio Cortinovis. Nativo di Seriate, il classe 2002 ha sottoscritto un contratto triennale con il Latina. Nella scorsa stagione con l’Inter, ha disputato partite sia nel campionato Primavera 1 che in UEFA Youth League, guadagnandosi anche due convocazioni, contro Spezia e Roma, nella prima squadra allenata da Simone Inzaghi. Cortinovis sarà da subito a disposizione del tecnico Daniele Di Donato per il ritiro in corso alla ex Fulgorcavi".