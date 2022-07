Serie C, Carrarese: arriva Samele in prestito dal Sassuolo

CARRARA - L'attacco della Carrarese può contare su un nuovo rinforzo. Il club gialloblù, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, rende noto "la conclusione dell'acquisto temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Samele. Il classe 2002 , proveniente dal Sassuolo, rappresenta una delle punte di diamante del settore giovanile neroverde avendo avuto la possibilità di esordire nelle scorso aprile in serie A all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Attaccante che vanta anche ben undici presenze in serie C con la maglia del monopoli con cui ha trovato anche la prima rete nei professionisti ,presenta un fisico strutturato da 186 centimetri a cui abbina scaltrezza negli ultimi sedici metri ed una buona velocità".