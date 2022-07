Como, ecco Fabregas: domani alle 15 la presentazione

COMO - Il grande colpo è pronto per essere svelato. Domani il Como presenterà Cesc Fabregas . Il centrocampista spagnolo ex, tra le altre, di Barcellona, Arsenal, Monaco e Chelsea, alle 15 parlerà in conferenza stampa all'hotel Hilton di Como.

Como, ecco il colpo Fabregas

Dopo essersi svincolato dai monegaschi, dove aveva giocato nelle ultime due stagioni, il campione del mondo con la sua nazionale nel 2010 è pronto quindi ad iniziare la sua avventura in riva al Lago. Un colpo pazzesco per il club lariano, di proprietà della londinese Sent legata ai fratelli indonesiani Hartono (secondo Forbes i proprietari di un club calcistico più ricchi al mondo), alla seconda stagione consecutiva in Serie B.