L'Italia riscopre la qualità

Da anni il mercato di qualità è in Inghilterra, in Spagna e a Parigi. La Premier , la Liga (una parte) e il Psg possono acquistare i migliori giocatori del mondo. Da anni, in Italia, il mercato è invece di seconda mano. In questa bollente estate, però, alla base di scelte e di strategie c’è una nuova idea, una nuova ricerca: la tecnica. Se non ci appartiene più un mercato di qualità, possiamo sempre pensare a un mercato per la qualità.

Dybala alla Roma, Mkhitaryan all’Inter, Di Maria alla Juventus, Kvaratskhelia al Napoli, Adli e De Ketelaere al Milan, Cancellieri alla Lazio e anche Miranchuk al Torino, Caprari al Monza, forse Bajrami alla Fiorentina e Ilicic al Bologna. Sono 11 giocatori che hanno più di una caratteristica in comune: la fantasia, la creatività, il dribbling, l’assist, il gol (seppure in misure diverse). Sono giocatori che cambiano una squadra, la arricchiscono, la rendono spettacolare, aggiungono qualcosa di geniale alla manovra. Può essere una nuova via, o almeno un tentativo, per il calcio italiano. Meno equilibrio, più tecnica significa più divertimento.

Chi ha impressionato, sotto questo aspetto, è il Milan che ha messo dentro due giocatori come Adli e De Ketelaere. Se in certi momenti della stagione scorsa Pioli è stato costretto a inventare trequartista un centrocampista muscolare e dinamico come Kessie, quest’anno può scegliere in un piccolo paradiso di seconde punte, esterni, trequartisti, può fare e rifare decine di volte il suo attacco. Per quanto si è visto finora, Adli è l’acquisto che ha mostrato gli spunti migliori, sembra che sia nato nel Milan, che lo conosca da tempo e questo è sintomo di sveltezza. Ha l’occhio rapido Adli. Vedremo se Pioli lo metterà accanto o in alternativa al giovane belga appena arrivato. Se parliamo di tecnica rossonera, in attacco vanno aggiunti Brahim Diaz (atteso da un rilancio), Messias (il gol di Marsiglia è già una gemma) e ovviamente Leao.

Pur puntando sulla potenza di Lukaku, nemmeno l’Inter ha rinunciato a ritoccare il suo spessore tecnico. L’arrivo di Mkhitaryan spingerà Inzaghi ad allargare le scelte. L’anno scorso, quando l’Inter è andata in difficoltà nei due mesi in cui ha perso lo scudetto, l’allenatore non ha avuto la forza, ma neppure le risorse, per ritoccare la squadra. L’armeno sarà il cambio di Calhanoglu, la loro quota tecnica è più o meno la stessa, un’ottima quota. Magari in certe partite con un finale da forzare, Inzaghi potrà schierarli anche insieme.