Bari, Belli al Padova a titolo definitivo

BARI - Atttraverso il proprio sito web, il Bari ha annunciato "di aver trovato l'accordo con il Padova Calcio per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore classe '94 Francesco Belli. Grazie di tutto 'Francè', in bocca al lupo". Il giocatore, si apprende dal sito del Padova, ha siglato "un contratto fino al 30 giugno 2024". Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è passato nel 2012 alla Pistoiese, poi all'Entella nel 2014/2015, dove ha disputato quattro campionati di B e uno di C; successivamente ha militato nel Pisa, e infine nella stagione 2021/2022 è passato al Bari.