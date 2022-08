Calciomercato Serie B, Pisa: dal Porto ecco Esteves in prestito

PISA - "Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto-obbligo (in presenza di determinate condizioni) di riscatto, dalla Società Porto F.C., il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Esteves. Esterno difensivo, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Club portoghese Esteves dopo aver debuttato giovanissimo nella Massima serie lusitana si è messo in luce anche nella Uefa Youth League prima di volare in Inghilterra per un’esperienza in Championship con il Reading (29 presenze, 1 gol)". Questo il comunicato con cui il Pisa ha ufficializzato l'arrivo in prestito con diritto-obbligo di riscatto dell'esterno difensivo Tomas Esteves dal Porto.