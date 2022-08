"Lo Celso verso il ritorno al Villarreal: pronta l'offerta per il Tottenham"

La mezza stagione giocata da protagonista con il Villarreal ha trasformato Giovanni Lo Celso in un uomo-mercato. Il centrocampista offensivo argentino, tornato al Tottenham per fine prestito, è infatti entrato nel mirino di diversi top club europei, compreso il Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Spagna.

"Villarreal, offerta di prestito con obbligo di riscatto per Lo Celso" Secondo quanto riportato da 'TyC Sports', infatti, il Villarreal avrebbe presentato al Tottenham un’offerta particolarmente vantaggiosa per assicurarsi le prestazioni dell’ex Psg, strutturata con un prestito con obbligo di acquisto fissato a 15 milioni. Resta però da capire se la società del North London, per la quale Lo Celso è un esubero da piazzare non rientrando nei piani tecnici di Antonio Conte, accetterà di cedere il giocatore di fatto per un terzo dei 48 milioni investiti per l’acquisto dell’argentino dal Betis, suddivisi tra i 16 del prestito oneroso dell’agosto 2019 e i 32 versati per il riscatto nell’estate successiva.

La cavalcata in Champions League di Lo Celso con il Villarreal Dopo aver trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Conte tra novembre 2021 e gennaio 2022 Lo Celso è stato ceduto in prestito proprio al Villarreal nelle ultime ore dello scorso mercato invernale, trasformandosi in una pedina chiave negli schemi di Unai Emery, capace di far arrivare il Submarino Amarillo fino alla semifinale di Champions League dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco. La trattativa sarebbe in stato avanzato dato che, secondo la fonte argentina, Lo Celso, che non ha neppure partecipato alle amichevoli estive del Tottenham, sarebbe in Spagna per trattare in prima persona con il Villarreal.