Calciomercato Serie C, Triestina: ufficiale Lombardi dalla Lazio

TRIESTE - "U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Lombardi.Il giocatore Cristiano Lombardi arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Nato a Viterbo il 19 Agosto 1995, 180 cm di statura, Cristiano Lombardi è elemento di grande duttilità: oltre a ricoprire il ruolo di esterno destro di centrocampo, Lombardi è infatti in grado di giocare anche in fascia sinistra e grazie alla sua spiccata pericolosità può anche ricoprire posizioni più avanzate, come seconda punta o esterno alto. Dopo essersi formato nel settore giovanile della Lazio, Cristiano Lombardi mette subito in luce le sue qualità grazie alle esperienze con Trapani ed Ancona, per poi approdare in Serie A vestendo le maglie di Lazio e Benevento collezionando un totale di 35 presenze, impreziosite da un gol e due assist. Nel corso della sua carriera è stato anche protagonista in Serie B, vestendo le maglie di Venezia, Salernitana e Reggina, con all'attivo 58 partite disputate condite da 6 reti e 7 assist. La piazza Triestina accoglie Cristiano e con lui la sua tecnica, duttilità e velocità, da oggi armi in più a disposizione dell’Unione".