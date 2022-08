Calciomercato Serie B, Sudtirol: dall'Atalanta arriva Capone

BOLZANO - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Sudtirol annuncia "di aver acquisto a acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Capone. L’attaccante, ala sinistra, seconda punta e all’occorrenza ala destra, 23 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023. Proviene dall’Atalanta e nell’ultima stagione ha vestito la casacca della Ternana in serie B. Nato a Vigevano in provincia di Pavia, il 28 aprile 1999, Christian Capone, 183 centimetri per 70 kg di peso forma, attaccane di piede destro, matura calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta Bergamasca Calcio. Veste la casacca neroazzurra orobica dal 2010 al 2017 arrivando alla squadra Primavera, con cui disputa 29 gare, con 19 reti e un assist nella stagione 2016-2017. Ala sinistra, dinamica, che può agire anche sulla fascia opposta e può operare da seconda punta, o da trequartista. Abile tecnicamente, possiede buona rapidità nello stretto e si distingue per corsa e dribbling. Con la casacca della Dea, il 30 novembre 2016 esordisce in prima squadra nella gara di Coppa Italia vinta per 3-0 in casa contro il Pescara. Con la Primavera nel marzo 201 si distingue al Torneo di Viareggio 2017, realizzando quattro reti in cinque partite. Dal 2014 al 2018 veste le casacche delle nazionali italiane giovanili dalla under 15 alla under 21: 57 gare con 8 reti. Nel 2017 approda al Pescara in B, in prestito e il 16 settembre segna la prima rete in biancoazzurro nel 2-2 in casa della Salernitana e chiude la stagione con 6 reti in 24 gare. Resta in prestito agli abruzzesi anche l’anno dopo, caratterizzato da un infortunio e 12 gare. Nel 2019 approda al Perugia, in prestito e segna in primo gol contro il Pescara nel match vinto 3-1 dai grifoni. 22 gare e 2 reti nel 2019-2020. Resta in B e torna al Pescara nel 2020-2021 (20 gare, 1 gol), la Ternana nella scorsa stagione (18 gare, una rete). Vanta 93 gare in B con 10 reti e 6 assist più 9 e 1 rete in Coppa Italia".