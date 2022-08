"Manchester United, idee Ziyech e Sesko per l'attacco: Ronaldo in bilico"

Lisandro Martinez, uno dei colpi di mercato del nuovo Manchester United di Erik ten Hag, potrebbe non essere l’unico allievo a raggiungere il vecchio maestro dei tempi dell’Ajax.

"Manchester United, Ten Hag vuole Ziyech" Il riferimento non è a Frenkie De Jong, il centrocampista in forza al Barcellona per il quale la trattativa tra Red Devils e blaugrana è in piedi da mesi, ma non si è ancora sbloccata, e neppure ad Antony, l’attaccante esterno brasiliano che era stato una delle prime richieste di Ten Hag, bensì a Hakim Ziyech, esubero al Chelsea e tutt’altro che indifferente alla possibilità di cambiare aria.

Cristiano Ronaldo, il futuro resta incerto Secondo quanto riportato dal 'Sun', l’esterno offensivo marocchino sta per diventare la prima scelta in attacco dello United per completare un reparto che al momento può contare su Sancho, Rashford e Martial, che sembrano destinati a giocare titolari la prima di Premier contro il Brighton, ma ovviamente anche su Cristiano Ronaldo. Il portoghese resta però un separato in casa, la frattura con allenatore e ambiente si è acuita dopo che CR7 ha lasciato Old Trafford dopo essere stato sostituito all’intervallo durante l’amichevole contro il Rayo Vallecano.