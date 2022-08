Calciomercato Serie C, Fidelis Andria: ecco l'ex Catania Sipos

ANDRIA - Colpo da novanta per l'attacco della Fidelis Andria. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club pugliese rende noto "che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, dallo Spartaks Jurmala del calciatore Leon Sipos. Il classe ‘00 ,dotato di grande forza fisica, ha collezionato nella scorsa stagione 27 presenze e 7 gol con la maglia del Catania Calcio. Il calciatore croato, nonostante le tante richieste ha voluto fortemente la maglia biancazzurra e quest’oggi sarà a disposizione dello staff tecnico per l’allenamento congiunto con il Barletta. Da sottolineare l’arrivo in tempi brevi del transfer grazie all’ottimo lavoro svolto dal nostro TMS FIFA Stefano Tota".