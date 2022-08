Calciomercato Serie C, Pontedera: preso l'ex Cagliari Ladinetti

PONTEDERA - Rinforzo per il centrocampo del Pontedera. Il club granata, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "di aver acquisito le prestazioni sportive di Riccardo Ladinetti, centrocampista centrale classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, con il quale ha collezionato 73 gare e 10 reti con la Primavera. Il giocatore ha collezionato anche 4 presenze in Serie A con la prima squadra, con cui ha debuttato il 18 luglio 2020 in Cagliari-Sassuolo (1-1). L’ultima partita in maglia rossoblù, è stata sempre contro il Sassuolo ma in Coppa Italia, lo scorso 19 gennaio. Ha chiuso l’ultima stagione tra le fila dell’Olbia".