Calciomercato Cosenza, preso Brescianini dal Milan

COSENZA - Tramite il proprio sito web il Cosenza ha annunciato "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini proveniente dall’AC Milan". Nato il 20 gennaio 2000 il centrocampista, si apprende dal comunicato del Cosenza, "si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023". Dopo le esperienze nel settore giovanile del Milan, dove è stato capitano della Primavera e ha debuttato in prima squadra nell'agosto 2020, Brescianini ha militato nella stagione 2020/21 in prestito alla Virtus Entella. Nella scorsa stagione ha giocato nel Monza promosso nella massima serie.